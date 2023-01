Papa Francesco: in libreria “la paura come dono”, in dialogo con Salvo Noé

Per la prima volta in libreria un dialogo tra Papa Francesco e uno psicologo. Succede nel volume “La paura come dono”, in libreria per i tipi delle Edizioni San Paolo. Protagonisti: Bergoglio e Salvo Noè, psicologo, psicoterapeuta e mediatore familiare. “Scrivere un libro sulle paure rappresenta un viaggio verso la nostra libertà e, per arrivarci, abbiamo bisogno di incontrare le tortuosità della vita”, si legge nella presentazione del volume: “Spesso queste tortuosità si presentano sotto forma di dolori, mal di vivere, palpitazioni, incontri, scontri, paure…A cosa serve tutto questo? A scorgere le parti migliori di noi. Ecco perché la paura può essere un dono, può cioè proteggerci e farci notare che abbiamo bisogno di liberare le nostre potenzialità. Dietro le paure fobiche si nascondono i nostri talenti, la nostra voglia di libertà, il coraggio di vivere”.