Servizio civile universale: Cnca, 372 posti per progetti in Italia e 14 all’estero

Sono 372 in Italia e 14 all’estero (8 in Ecuador e 6 in Grecia) i posti disponibili per i quali i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti possono candidarsi per svolgere un anno di servizio civile universale tramite i progetti promossi dal Coordinamento nazionale Comunità di accoglienza (Cnca). Inoltre, per i giovani con difficoltà economiche (Isee inferiore a 15mila euro) è attiva una riserva di posti nei progetti in Italia per complessivi 93 posti.

“Il Servizio civile nei progetti del Cnca – si legge in un comunicato – è una opportunità per crescere sul piano personale e professionale e per sperimentare in concreto, cosa significa la solidarietà. Abbiamo 15 progetti nei quali è possibile svolgere questa esperienza occupandoti di temi quali l’immigrazione, la prevenzione e l’animazione educativa con adolescenti e giovani, le dipendenze, il sostegno ai minori collocati fuori dalle famiglie, alle madri vittime di violenza, l’agricoltura sociale, la disabilità”.

Per chi vuole candidarsi, potrà presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le 14 di venerdì 10 febbraio. Maggiori informazioni sui progetti del Cnca sono disponibili sul sito web www.cnca.it.