David Sassoli: a Legnano il 24 gennaio presentazione del volume “La forza di un sogno”

“Un’Europa che innova, che protegge, che sia faro grazie al suo modello democratico”. È il “sogno europeo” che David Sassoli (1956-2022) “ci consegna insieme a una forte e ricca eredità culturale, professionale e politica” ora raccolta nel volume “David Sassoli. La forza di un sogno. Uomo, giornalista, cittadino d’Europa” che verrà presentato in anteprima a Legnano (Mi) martedì 24 gennaio alle ore 21 presso il palazzo Leone da Perego. La serata è proposta dall’Azione cattolica di Legnano e dall’editore del volume, In dialogo, con il patrocinio del Parlamento europeo e del Comune di Legnano.

“Sassoli aveva un chiaro convincimento: l’Ue doveva rimanere un ‘cantiere’, una organizzazione sovranazionale capace di adeguarsi ai tempi per affrontare le nuove sfide continuamente proposte dalla storia”, afferma l’autore, Gianni Borsa, giornalista Sir. “Una casa comune che si attrezza per rispondere ai bisogni concreti e alle reali esigenze dei cittadini, delle famiglie, della società civile, delle imprese. Non da ultimo, una istituzione aperta al mondo, attore sulla scena mondiale: appunto l’Europa faro di democrazia”.

All’incontro intervengono Guido Formigoni, docente di Storia contemporanea e pro rettore Università Iulm Milano; Maurizio Molinari, capo ufficio Parlamento europeo – Milano; l’autore del volume. Modera la giornalista Annamaria Braccini.