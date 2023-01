Papa Francesco: ai giovani della Gmg, “non costruite un muro davanti alla vostra vita”

“Ci stiamo avvicinando, anche se manca ancora qualche mese, alla Giornata mondiale della gioventù, e ci sono già 400 mila giovani iscritti”. Comincia così il videomessaggio – in spagnolo – del Papa ai giovani che si preparano alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023. “Sono sorpreso e felice che vengano così tanti giovani, perché hanno bisogno di partecipare”, prosegue Francesco: “Qualcuno dirà ‘vado per turismo’. Ma il giovane che viene è perché, in fondo, ha sete di partecipare, di condividere, di raccontare la sua esperienza e ricevere l’esperienza dell’altro. Ha sete di orizzonti”. “Voi giovani, che vi siete già iscritti in 400 mila, avete sete di orizzonte”, le parole ai partecipanti alla Gmg: “In questo incontro, in questa Giornata, imparate a guardare sempre l’orizzonte, a guardare sempre oltre. Non costruite un muro davanti alla vostra vita. I muri ti chiudono, l’orizzonte ti fa crescere! Guardate sempre l’orizzonte, con gli occhi, ma soprattutto con il cuore! Aprite il cuore! Ad altre culture, ad altri ragazzi e ragazze che vengono anche loro a questa Giornata”. “Preparatevi a questo: ad aprire l’orizzonte e il cuore!”, conclude il Papa: “E grazie per esservi già iscritti, con largo anticipo. Speriamo che anche altri seguano il vostro esempio! Che Dio vi benedica e la Madonna vi custodisca. Pregate per me, io prego per voi. E non dimenticate: muri no, orizzonti sì! Grazie”.