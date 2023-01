America Latina: secondo corso virtuale sulla Sinodalità proposto gratuitamente e in sei lingue (anche in italiano) dal Gruppo di teologia ibero-americano

I componenti latinoamericani della Commissione teologica della Segreteria generale del Sinodo e il Gruppo di teologia iberoamericano promuovono il secondo corso intercontinentale massivo online sul tema “Storia, teologia e pratica ministeriale della sinodalità”, che si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo 2023. L’iscrizione è gratuita, a questo link. Il corso sarà aperto dal cardinale Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) e relatore generale del Sinodo. Tra i coordinatori figurano padre Carlos María Galli (Argentina), Rafael Luciani (Venezuela) e Serena Noceti (Italia). Il corso è rivolto in particolare agli operatori pastorali, ai religiosi e alle religiose, ai laici, ai sacerdoti, ai vescovi e a molti altri che desiderano conoscere in modo semplice ma profondo il significato di sinodalità. Le conferenze sono preregistrate e disponibili in spagnolo, inglese, portoghese, francese, italiano e tedesco. I relatori sono numerosi, con diverse e qualificate esperienze e provenienze geografiche. Il primo corso sulla sinodalità è tenuto nel luglio 2022, con la partecipazione di oltre 100.000 persone da tutto il mondo. L’iniziativa è sostenuta dalle Università cattoliche di tutto il mondo, attraverso una piattaforma digitale ospitata dal dipartimento di “Formazione continua” della Scuola di Teologia e Ministero del Boston College e con il patrocinio di diverse organizzazioni, tra cui il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), la Confederazione latinoamericana dei religiosi e delle religiose (Clar), il Consiglio della Conferenza episcopale europea (Ccee), la Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia (Fabc), l’Unione internazionale dei superiori generali (Uisg) e l’Unione internazionale dei superiori generali (Uisg).