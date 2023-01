Domenica della Parola: Bologna, il card. Zuppi presiede in cattedrale la messa con l’istituzione di undici lettori e lettrici

In occasione alla Domenica della Parola di Dio, il 22 gennaio, alle 17.30 in cattedrale, l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, presiederà una celebrazione eucaristica nel corso della quale istituirà undici nuovi lettori e lettrici. La messa sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12 Porte”. “L’istituzione dei nuovi lettori e lettrici – afferma mons. Adriano Pinardi, direttore dell’Ufficio diocesano per i Ministeri – avviene nella terza domenica del Tempo ordinario che, per volere di Papa Francesco, è dedicata alla Parola di Dio. Proprio in questo giorno, che mette in evidenza il dono e il servizio delle Scritture nella comunità cristiana, vengono istituiti i nuovi lettori”. “La possibilità che anche le donne, per la prima volta, possano ricevere ed esercitare i ministeri istituiti del lettorato, dell’accolitato e del catechista, vuole essere un nuovo passo che prosegue quel cammino di evangelizzazione rilanciato dal Concilio Vaticano II”, sottolinea mons. Pinardi.