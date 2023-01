San Francesco di Sales: Trento, messa in cattedrale con il vescovo Tisi e visita al museo diocesano

Martedì 24 gennaio, in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori, l’Ucsi regionale (Unione cattolica stampa italiana) e il Servizio comunicazione della diocesi di Trento ricorderanno la figura del Santo patrono invitando gli operatori dei media a una Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi alle ore 11 nella cripta della Cattedrale. La Messa sarà preceduta da una visita al Museo diocesano (con apertura straordinaria per i giornalisti) alla mostra “Realtà e tradizione. L’arte di Vittorio Melchiori (1891-1951)” e possibile salita alla Torre Civica. L’appuntamento in questo caso è alle ore 10 all’ingresso del Museo in piazza Duomo. Il 24 gennaio sarà diffuso il Messaggio di papa Francesco per la prossima Giornata delle Comunicazioni Sociali (21 maggio 2023) sul tema “Parlare col cuore”.