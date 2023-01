Diocesi: Urbino-Urbania-Sant’Angelo, il 26 febbraio saluto di mons. Tani e il 5 marzo ingresso di mons. Salvucci

L’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado ha reso note le date del saluto di mons. Giovanni Tani e dell’ingresso di mons. Sandro Salvucci. Mons. Giovanni Tani saluterà l’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado con la celebrazione eucaristica che si terrà in Cattedrale domenica 26 febbraio alle ore 17. Mons. Sandro Salvucci farà il suo ingresso nell’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado con la celebrazione eucaristica che si terrà in Cattedrale domenica 5 marzo alle ore 17. Seguirà programma dettagliato.