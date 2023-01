Facoltà teologica del Triveneto: seminario di ricerca su “Serve la chiesa? La chiesa a confronto con l’uomo contemporaneo”

Il ciclo di Licenza della Facoltà teologica del Triveneto propone sabato 4 febbraio un seminario di ricerca dal titolo “Serve la chiesa? La chiesa a confronto con l’uomo contemporaneo”, che si focalizzerà sul ministero della chiesa oggi e sulla sua identità, sulle domande dei destinatari dell’evangelizzazione e in particolare dei giovani. Saranno infatti i giovani – si legge in una nota della Facoltà -, che per primi prenderanno la parola, a interpellare i due relatori: mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, e Paola Bignardi, saggista, già presidente nazionale dell’Azione cattolica. Il seminario – che si svolgerà solo online – è rivolto ai docenti e dottorandi della Facoltà teologica del Triveneto, ai direttori e agli operatori degli uffici pastorali, in particolare di pastorale giovanile, ai sacerdoti e ai vicepresidenti dei consigli pastorali. Per le iscrizioni, compilare il modulo a questo link.