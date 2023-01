Movimenti: Rinnovamento nello Spirito, sabato e domenica la XXII Assemblea nazionale

Nel solco della recente 46ª Conferenza nazionale animatori, svoltasi recentemente a Rimini sul tema “Mi ami tu? Pasci le mie pecore” (cf Gv 21, 16), sabato 21 e domenica 22 gennaio è in programma la XXII Assemblea nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, in vista dei rinnovi degli organi pastorali di servizio in seno al Movimento. Come viene spiegato in un comunicato, la sessione di apertura di sabato 21 prevede, dopo la preghiera comunitaria carismatica, la relazione tenuta da Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, sul tema “‘Mi ami tu?’ (cf Gv 21, 16). Rinnovamento nello Spirito: ‘Identità di stato e stato di missione’”, a conclusione del quadriennio di servizio. Nel pomeriggio, dopo la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Baldo Reina, vice gerente della diocesi di Roma, l’introduzione pastorale ai lavori dell’assemblea “Pasci le mie pecore” (cf Gv 21, 16) è affidata a Mario Landi, coordinatore nazionale del RnS. La giornata si chiuderà con il roveto ardente di adorazione. La sessione di domenica 22, dopo la messa celebrata da don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale del RnS, vedrà la ripresa dei lavori con le comunicazioni su adempimenti e il Calendario RnS a cura di Amabile Guzzo, direttore nazionale del RnS. Le conclusioni sul tema “‘Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge’ (cf At 20, 28). Consegne spirituali e pastorali di fine mandato – Preghiera finale” saranno del presidente Martinez.