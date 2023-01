Domenica della Parola: Perugia, celebrazione il 22 gennaio con l’arcivescovo Ivan Maffeis e lectio a più voci in cattedrale

Sarà celebrata nel pomeriggio del 22 gennaio, nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia la Domenica della Parola 2023, che si tiene ogni anno su indicazione di Papa Francesco nella III domenica del Tempo Ordinario, promossa a livello diocesano dal Servizio per l’animazione biblica e l’Ufficio liturgico. La celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis, sarà preceduta – informa la diocesi – da una lectio divina a più voci sul brano evangelico di Marta e Maria (Lc 10,38-42), in programma alle ore 16.45. All’evento sono invitati a partecipare sacerdoti, diaconi, uomini e donne a vita consacrata e fedeli laici. La diocesi fa sapere che il sussidio redatto dalla Cei per l’animazione liturgica delle assemblee domenicali e per la formazione personale, è scaricabile da questo link. Per ulteriori informazioni sulla Domenica della Parola 2023, consultare questo sito.