Papa Francesco: invita i cardinali e la Curia “a vivere in modo personale” gli esercizi spirituali di Quaresima. “Sospesi impegni” dal 26 febbraio al 3 marzo

Il Papa invita i cardinali residenti a Roma, i capi dicastero ed i superiori della Curia Romana “a vivere in modo personale un periodo di Esercizi Spirituali, sospendendo l’attività lavorativa e raccogliendosi in preghiera dal pomeriggio di domenica 26 febbraio al pomeriggio di venerdì 3 marzo, prima settimana di quaresima”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede.

“In quella settimana saranno sospesi tutti gli impegni del Santo Padre, compresa l’udienza

generale di mercoledì 1° marzo”, si legge ancora nella nota.