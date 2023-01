Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente del Paraguay

(Foto Vatican Media/SIR)

E’ durato circa mezz’ora il colloquio privato tra il Papa e il presidente del Paraguay, Mario Aldo Benítez, che successivamente ha incontrato il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli stati e le Organizzazioni internazionali. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali e la volontà di rafforzarle ulteriormente, come pure per la collaborazione con la Chiesa locale. Ci si è poi soffermati sulle sfide della società paraguaiana, con particolare attenzione al contrasto alla povertà e al superamento delle disuguaglianze. Nel prosieguo della conversazione si sono toccati altri temi, quali gli effetti del cambiamento climatico, la pandemia e la cooperazione tra i Paesi della Regione”. Il Papa ha donato al presidente una maiolica raffigurante una statua di San Pietro benedicente con sullo sfondo la cupola della Basilica di San Pietro, oltre ai consueti volumi dei documenti papali, al Messaggio per la Pace di quest’anno, al documento sulla Fratellanza umana e al libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev.