Giorno della Memoria: Gariwo, i vent’anni de “Il Giardino dei Giusti” di Milano e una nuova Fondazione con l’Auschwitz-Birkenau Foundation

Anche quest’anno, per il Giorno della Memoria 2023, Gariwo propone una ricca offerta di iniziative pensate per la cittadinanza e per le scuole. Due le grandi novità: la prima è l’inizio delle celebrazioni per l’anniversario dei vent’anni del Giardino dei Giusti di Milano, “dal 2003 faro della città per la memoria del Bene”; la seconda è la nascita di una nuova Fondazione che include Gariwo e l’Auschwitz-Birkenau Foundation. In vent’anni – si legge in una nota – il Giardino, concepito dall’esempio dell’omonimo spazio di Yad Vashem a Gerusalemme con l’idea di onorare i Giusti di tutti i genocidi e crimini contro l’umanità, è diventato un punto di riferimento per associazioni di tutto il mondo, tanto da ispirare la nascita di più di duecento altri Giardini in Europa, Medio Oriente, Africa e presto anche Nord e Sud America. Il 24 gennaio, giorno del compleanno del Giardino, si terrà un concerto a Palazzo Marino (esibizioni di Gaetano Liguori, Ani Martirosyan e Gianpietro Marazza e Luca Garlaschelli della Klezband) mentre il 20 febbraio verrà inaugurata la mostra “Il Giardino dei Giusti in mostra. La memoria verde di Milano” al Memoriale della Shoah. Questo anniversario è segnato anche da un altro evento importante: sta nascendo una nuova Fondazione. Si chiama Garden of the Righteous Foundation, avrà sede a Varsavia e sarà formata da Gariwo e dalla Fondazione Auschwitz-Birkenau con l’obiettivo di accresce ancora di più la vocazione internazionale di Gariwo, soprattutto nell’Europa centro orientale.