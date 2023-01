Solidarietà: le Misericordie fiorentine hanno distribuito “panelli” benedetti e buoni spesa a 100 famiglie in difficoltà

(Foto: Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina)

In occasione della festa di San Sebastiano, il Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina questa mattina al Mercato delle opportunità hanno distribuito i tradizionali “panellini” benedetti, ma anche buoni spesa per famiglie in difficoltà. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, viene spiegato in un comunicato, le Misericordie sono tornate a celebrare il santo patrono. Per aiutare le persone bisognose hanno deciso di consegnare, oltre ai pani, secondo una tradizione portata avanti da oltre 5 secoli, anche 100 buoni da 30 euro da utilizzare all’interno del Mercato delle Opportunità, dove è possibile acquistare frutta e verdura direttamente da grossisti, a prezzi molto calmierati.