Radio: Radio Orantes (monastero delle Benedettine di Lecce), all’insegna del dialogo ecumenico la programmazione dal 23 al 27 gennaio

Sarà all’insegna del dialogo ecumenico ed interreligioso, in occasione della Settimana di preghiera per L’Unità dei cristiani, la programmazione settimanale (23-27 gennaio) di Radio Orantes, l’emittente radiofonica del monastero delle Benedettine di Lecce che vuole in questo modo – si legge in una loro nota diffusa oggi – dare “un proprio contributo particolare per il cammino verso l’unità dei cristiani”. Lunedì 23 e martedì 24 gennaio alle ore 16 andrà in onda in due puntate, nell’edizione speciale della rubrica ecumenica ‘Ut unum sint’ l’intervista rilasciata da Gabriele Bertin, pastore valdese in servizio presso le chiese valdesi di Taranto, Brindisi e Grottaglie. Mercoledì 25 gennaio alle ore 16 andrà in onda, per la rubrica “Incontri”, l’intervista a fr. Davide Varasi, monaco di Bose in Ostuni. Venerdì 27 gennaio alle ore 16 invece andrà p. Emmanuel Albano, domenicano in servizio presso la comunità domenicana di San Nicola in Bari, parlerà delle possibili vie di dialogo ecumenico come mezzo di riconciliazione e di pace anche a livello culturale, sociale e politico. Con lui verrà aperta una finestra sui risultati dell’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace” svoltosi a Bari nel 2020, con la presenza dei vescovi delle chiese che si affacciano sul Mediterraneo e di Papa Francesco. All’insegna del dialogo è da intendersi pure la prima parte dell’intervista a Saifeddine Maaroufi, Imam della comunità islamica di Lecce, per la rubrica “Con cuore dilatato. Fedi e religioni in dialogo” che andrà in onda giovedì 26 gennaio alle ore 16.