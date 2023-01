In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in svolgimento dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), nella serata di oggi, venerdì 20 gennaio, Theodoros II, patriarca di Alessandria e di tutta l’Africa, presiederà alle 20 una veglia di preghiera nella basilica romana di Santa Maria in Trastevere. Ne dà notizia la Comunità di Sant’Egidio.