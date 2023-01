Solidarietà: Auser, parte a Treviso “Mille Colori”, il progetto che favorisce l’incontro fra bambini fragili e anziani

(Foto: Auser)

Disturbi nella capacità di concentrarsi, memorizzare, mantenere l’attenzione a lungo, ma anche crisi di ansia e tanto stress. La pandemia e le misure restrittive hanno influito sulla vita di tantissimi bambini e anziani, con un aumento esponenziale delle diagnosi di disturbi dell’attenzione e del comportamento, di problematiche relazionali e di difficoltà a gestire la vita quotidiana. Da qui nasce il progetto “Mille Colori”, promosso da Auser provinciale di Treviso Aps e finanziato attraverso contributo della Regione Veneto. L’obiettivo, spiega una nota, “è di dare ai bambini dai 3 agli 11 anni un supporto di rete attraverso attività extrascolastiche che coinvolgono anziani e volontari appositamente formati da personale esperto”.

Il progetto è sorto dopo aver constatato ed accolto, attraverso la propria rete di associazioni territoriali, le difficoltà ed i bisogni da parte di famiglie con bambini affetti da disturbi dell’attenzione e del comportamento da un lato e le difficoltà ed i bisogni di inclusione delle persone anziane dall’altro. Il progetto si svolgerà in orario extrascolastico e attuerà azioni come laboratori di teatroterapia, rugby, karate, bioterre, arteterapia, letture animate, laboratori di cucina, laboratori di falegnameria, momenti di racconto reciproco, doposcuola, utilizzo delle nuove tecnologie e fotografia. Le attività e i laboratori verranno attivati, al momento, nei comuni di Treviso, Ponte di Piave, Silea, Casier e Casale sul Sile in collaborazione con le realtà del territorio. Parteciperanno alle attività minori segnalati dai servizi territoriali di riferimento e persone anziane indicate dalle amministrazioni comunali, i quali saranno sostenuti da educatori e volontari appositamente formati da professionisti del settore.

Il progetto prevede un percorso formativo in quattro incontri “Argento Vivo – Bambini con Adhd e fragilità di comportamento”, tenute da Emanuela Fornasier, psicoterapeuta esperta in disturbi e problematiche dell’età evolutiva. Le serate di formazione, obbligatorie per educatori e volontari che parteciperanno al progetto, saranno aperte anche a famiglie e cittadini allo scopo di sensibilizzare e dare strumenti e buone prassi di intervento a tutti coloro che si occupano di minori con difficoltà legate all’età evolutiva. Le serate di formazione si terranno lunedì 23 gennaio, lunedì 30 gennaio, lunedì 6 febbraio (presso Parco dei Moreri, a Silea) e lunedì 13 febbraio (presso auditorium scuola primaria “A. Moro”, a Ponte di Piave) dalle 20,30 alle 22,30.

“Grazie al progetto Mille colori – sottolinea Umberto Tronchin, presidente di Auser provinciale Treviso – valorizziamo l’esperienza delle persone anziane, che tanto hanno ancora da raccontare e da insegnare, dando loro la possibilità di invecchiare in modo attivo, di inserirsi in contesti sociali strutturati e di mettere a disposizione la propria esperienza ai minori che in questo momento stanno vivendo dei momenti di difficoltà”.