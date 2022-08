Unione europea: Timmermans e Sinkevicius in Indonesia per la riunione dei ministri dell’ambiente del G20

Alla riunione dei ministri dell’ambiente e del clima del G20, che si svolge domani, 31 agosto, a Bali, in Indonesia, l’Unione europea sarà rappresentata dal vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, Frans Timmermans, e dal commissario per l’ambiente Virginijus Sinkevičius. In agenda, riferisce una nota della Commissione, “le attuali sfide ambientali e climatiche, come il degrado del suolo, la perdita di biodiversità, la gestione integrata delle risorse idriche, l’efficienza delle risorse e l’economia circolare, i rifiuti marini, la finanza sostenibile e la riduzione delle emissioni entro il 2030”. La riunione dei ministri del G20 sarà anche “un momento chiave per sottolineare l’importanza di finalizzare alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla diversità biologica a Montreal, in Canada (dicembre 2022) un quadro globale per la biodiversità post-2020 ambizioso e trasformativo”. Nel corso del soggiorno a Bali, i due commissari avranno anche una serie di incontri bi e trilaterali sui temi della transizione energetica. Poi il commissario Sinkevičius parteciperà alla Cop15 in Malesia, il 1° e 2 settembre.