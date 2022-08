Diocesi: Milano, arcivescovo Delpini a Fatima con 350 pellegrini ambrosiani

Dal 4 al 6 settembre l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sarà a Fatima (Portogallo) per unirsi ai 350 pellegrini ambrosiani che, a partire da venerdì 2 settembre, arriveranno in terra lusitana nell’ambito dei viaggi religiosi proposti dal Servizio per la Pastorale del turismo e dei pellegrinaggi. “Si tratta, dai tempi del cardinal Martini, del primo pellegrinaggio diocesano ufficiale guidato da un arcivescovo di Milano a Fatima”, spiega una nota della curia di piazza Fontana. Per mons. Delpini è il secondo pellegrinaggio di quest’anno dopo quello dello scorso 11 e 12 agosto a Santiago de Compostela in compagnia di un centinaio di giovani della diocesi (tra i 18 e i 30 anni) per l’Anno santo giacobeo.

“Saranno tre giorni ricchi di incontri con i fedeli – in particolare lunedì 5 settembre con la Via Crucis e un momento di confronto dedicato ai soli pellegrini ambrosiani – e celebrazioni presiedute da mons. Delpini nella Cappellina delle apparizioni, costruita nel luogo in cui, oltre un secolo fa, i tre pastorelli ricevettero le apparizioni della Beata Vergine Maria”.

Sarà possibile seguire le messe celebrate dall’arcivescovo in diretta streaming sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube del Santuario di Fatima.