Diocesi: Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, dal 4 settembre la rassegna “CustodiAmo il Creato”

“CustodiAmo il Creato” è la rassegna proposta dalle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, unite nella persona del vescovo Gianrico Ruzza, per sensibilizzare ai temi dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco.

Da domenica 4 settembre, per tutto il mese, verranno promosse iniziative culturali, spettacoli, passeggiate, visite naturalistiche, liturgie e celebrazioni in diversi luoghi delle due diocesi.

Il programma completo verrà presentato in una conferenza stampa giovedì 1° settembre, nella “Giornata nazionale per la custodia del Creato”, alle ore 16.30, presso la curia vescovile di Civitavecchia (Piazza Calamatta, 1). Oltre al vescovo Gianrico Ruzza interverranno anche i protagonisti delle diverse iniziative.

“Imparare a custodire il Creato con un impegno a tutto campo: uno stile di vita diverso, una corresponsabilità al Bene comune, un’educazione all’altro”. Sono questi, secondo il vescovo Ruzza, i temi che verranno proposti nelle iniziative della rassegna attraverso incontri, passeggiate, spettacoli e momenti di preghiera.