Giovani: Loreto, in corso il 1° raduno di Fraternità

Sono circa 200 i giovani che partecipano a Loreto al 1° raduno di Fraternità, l’esperienza ecclesiale nata durante il lockdown a partire dall’oratorio di don Alberto Ravagnani.

I giovani dai 16 ai 26 anni, provenienti da ogni parte d’Italia, condividono quattro giorni di preghiera, divertimento, catechesi e testimonianze.

Tra i relatori sono attesi anche don Luigi Maria Epicoco, don Fabio Rosini (con videomessaggio), suor Roberta Verbania, Francesco Lorenzi dei The Sun (che terranno un concerto oggi) e Francesco Gallo dei Reale (che animeranno l’adorazione eucaristica di domani).

È degli stessi The Sun l’inno della Fraternità dal titolo “Voglio qualcosa di vero”, singolo uscito lo scorso 26 agosto.

L’organizzazione è affidata a LabOratorium un’associazione Aps che ha l’obiettivo di promuovere attività giovanili legate al mondo della comunicazione digitale, dei social e dei media ispirate ai valori del Vangelo. Dieci i soci fondatori, tra cui don Alberto Ravagnani, don Epicoco, Luca Bernabei (LuxVide), Paolo De Nadai (Scuola Zoo), Francesco Lorenzi.

“Fraternità”, si legge in una nota, “è una community di giovani che hanno deciso di camminare insieme verso la santità e che desiderano essere luce del mondo e sale della terra. Non è in un luogo, ma vive grazie alle relazioni condivise online e offline che ognuno vive nella propria realtà”.

“I giovani che scelgono di fare questo cammino vogliono essere protagonisti della loro vita, essere Chiesa nella realtà proiettata nel futuro ancora da scoprire, è un dono per me poter essere qui con loro…”: queste le parole di don Alberto Ravagnani che guida l’evento.