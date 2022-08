Riunione cardinali: terminati i lavori, tra poco la messa presieduta dal Papa

Questo pomeriggio sono terminati i lavori della Riunione dei cardinali sulla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. “All’incontro con il Santo Padre, svoltosi in un clima fraterno – si legge in un comunicato – hanno partecipato in poco meno di 200 tra cardinali, patriarchi orientali e superiori della Segreteria di Stato. I lavori in gruppi linguistici e i confronti in aula hanno dato modo di confrontarsi liberamente su molti aspetti relativi al documento e alla vita della Chiesa, mentre l’ultima sessione di questo pomeriggio è stata dedicata al Giubileo sulla speranza 2025. Con la

celebrazione della messa, presieduta da Papa Francesco nella basilica vaticana, si scioglierà l’assise e ciascun partecipante farà rientro nella propria diocesi”.