Diocesi: Perugia-Città della Pieve, mercoledì si presenta il programma ufficiale di giornata di inizio ministero pastorale dell’arcivescovo eletto Ivan Maffeis

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Si terrà mercoledì 31 agosto, alle ore 11, presso la Sala del Dottorato delle Logge della cattedrale di San Lorenzo di Perugia, la conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale della giornata di inizio ministero pastorale e ordinazione episcopale dell’arcivescovo eletto don Ivan Maffeis, parroco di Rovereto (Tn), in calendario domenica 11 settembre”. Lo rende noto oggi la diocesi di Perugia-Città della Pieve.

All’incontro con gli operatori dei media interverrà il vescovo ed amministratore diocesano, mons. Marco Salvi, che illustrerà i “segni” della giornata di inizio ministero del nuovo pastore della Chiesa perugino-pievese; segni tangibili della vitalità della comunità diocesana come la parrocchia, i giovani, la carità e il rapporto con le istituzioni, attraverso gli incontri che l’arcivescovo eletto avrà prima del suo ingresso in cattedrale.

In conferenza stampa sarà anche presentato lo stemma episcopale del 13° arcivescovo di Perugia e annunciata la partecipazione di una significativa delegazione di fedeli trentini guidata dal loro arcivescovo, mons. Lauro Tisi.