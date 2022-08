Oratorio: Anspi, da oggi a Bellaria Igea Marina la 40ª Festa d’estate

“L’oratorio in festa”. Questo il tema della 40ª Festa d’estate di Anspi (Associazione nazionale san Paolo Italia) che si terrà da oggi a Bellaria Igea Marina (Rn). Attesi nelle quattro giornate di kermesse circa 1.600 partecipanti. L’appuntamento vivrà una prima fase (30-31 agosto) con corsi di formazione per educatori sportivi e arbitri. Da giovedì 1° settembre si entrerà nel vivo, con l’arrivo delle squadre e l’inizio dei tornei agonistici (calcio a 7, calcio a 5 e pallavolo) e di SportOratorio (le discipline previste saranno calcio a 3, minivolley a 3, dodgeball, tennistavolo e calciobalilla). In programma anche una caccia al tesoro nel parco tematico Italia in miniatura di Viserbella che coinvolgerà ragazzi e famiglie la mattina di venerdì, mentre le finali dei tornei e le premiazioni si terranno domenica allo stadio Enrico Nanni.

“Data la grande partecipazione, la Festa d’estate – spiega l’Anspi in una nota – sarà anche il contesto ideale per presentare alcuni risultati del progetto ‘Cambia…menti’, finanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che vede la partecipazione di nove realtà associative, di cui Anspi è capofila. Tra questi, il Kit della sostenibilità e il sussidio ‘Cambia…menti per la pace’”.

La Festa d’estate torna nella località romagnola dopo l’interruzione causata dalla pandemia. L’ultima edizione si era svolta nel 2019 e mentre si stava preparando in grande stile il quarantennale, ecco l’irruzione del Covid-19: “Ci siamo lasciati alle spalle un periodaccio – afferma il presidente di Anspi, Giuseppe Dessì – che speriamo sia chiuso definitivamente. Stiamo risalendo la china, anche in fatto di tesseramenti, ma la strada da fare è ancora lunga”.

Riguardo la kermesse, spiega Dessì, “in seno al consiglio direttivo sta prendendo piede l’idea che Bellaria debba essere la festa dell’oratorio e non un torneo. Le attività sportive cioè, diventano il corollario di tutte le altre che si svolgono durante l’anno. Sarà questo l’assetto del futuro? Non lo sappiamo, ci stiamo interrogando”.

Nella messa che sarà celebrata domenica prossima verranno ricordati Elena Massi, 35enne segretaria dello zonale Anspi di Firenze, che a Bellaria Igea Marina era anche colonna portante dell’organizzazione, morta tragicamente l’11 agosto scorso e Luciano Fontana (86 anni), che a lungo fu il responsabile logistico dell’evento.