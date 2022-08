Fine vita: il 2 settembre inaugurazione a Chieri (Torino) del “Cottolengo Hospice” con padre Arice e l’arcivescovo Repole

La Fondazione Cottolengo onlus venerdì 2 settembre, memoria dell’ispirazione ricevuta da san Giuseppe Benedetto Cottolengo a fondare la Piccola Casa della Divina Provvidenza, inaugurerà a Chieri (Torino) – via Cesare Balbo 16 – il “Cottolengo Hospice”: 21 posti letto, in camere singole, per pazienti bisognosi di cure palliative e della terapia del dolore, soprattutto nella fase terminale della vita terrena. L’opera sorge nel luogo dove il Santo Cottolengo morì il 30 aprile 1842.

“Il Cottolengo Hospice”, sottolinea il superiore generale della Piccola Casa, padre Carmine Arice, “è una risposta per le persone che vivono l’ultimo tratto della propria esistenza, è una casa che intende dare dignità ad ogni momento della vita terrena”. L’Hospice del Cottolengo sarà una struttura privata accreditata e convenzionata con il Sssn pertanto l’assistenza è completa e gratuita. I servizi assistenziali a disposizione nel Cottolengo Hospice saranno sia di tipo residenziale, con la possibilità di ricovero nella struttura, sia di tipo ambulatoriale per interventi in Day Care.

Nell’Hospice opereranno équipe multidisciplinari formate da medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, operatori socio-sanitari, terapisti della riabilitazione, assistenti spirituali, tutti volti a prendersi cura degli assistiti e dei loro familiari. I percorsi di accompagnamento e gli interventi terapeutici saranno personalizzati e costruiti su misura. Inoltre sta nascendo una rete di volontariato che sarà a servizio delle persone accolte nella struttura. Le camere singole sono personalizzate, le visite di familiari e amici sono libere durante tutta la giornata; in particolare un familiare per ogni ospite può fermarsi a dormire in camera grazie ad una poltrona letto. “È una casa dove si va a vivere”, evidenzia p. Arice, “tutto parla di vita e di dignità”.

L’opera è stata realizzata anche con il contributo di diversi benefattori tra i quali l’arcidiocesi di Torino. Il taglio del nastro, il 2 settembre, sarà preceduto da una celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Torino Roberto Repole, alle ore 10 presso il duomo di Chieri (piazza Duomo 1). Dopo la messa Arice illustrerà lo stile e la realizzazione del Cottolengo Hospice, seguiranno dunque interventi delle istituzioni della Regione Piemonte, della Città di Chieri e di rappresentanti dell’Arcidiocesi di Torino, della Cei e del Vaticano. Seguirà la benedizione della struttura presieduta da mons. Repole.