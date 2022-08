Colombia: il grazie della Nunziatura a padre De Roux e alla Commissione della Verità, al termine del suo lavoro

La Nunziatura apostolica in Colombia, presieduta da mons. Luis Mariano Montemayor, ha inviato ieri un messaggio rivolto a tutti i membri della Commissione della Verità, in cui ringrazia questo organismo per il duro lavoro svolto per più di tre anni, che oggi si riflette nel rapporto finale “C’è futuro, se c’è verità”.

“La Nunziatura apostolica in Colombia – si legge nel testo – ha l’onore di far conoscere all’opinione pubblica colombiana il suo più profondo apprezzamento per padre Francisco de Roux, sj, ai commissari e a tutto il personale della Commissione per il chiarimento della verità, coesistenza e non ripetizione, per il loro immenso sforzo di ascolto collettivo e il loro grande contributo alla riconciliazione nazionale”. Nella lettera si riconosce inoltre che l’eredità e l’impegno lasciati dal lavoro di questa Commissione serviranno da ispirazione per lo sforzo che deve continuare a essere compiuto per cercare vie di pace e di riconciliazione in Colombia.