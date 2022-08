Cammino sinodale: Reggio Calabria-Bova, la seconda fase prenderà il via con l’inizio del nuovo anno pastorale

La diocesi di Reggio Calabria-Bova si prepara a riprendere il cammino sinodale, la cui seconda fase prenderà il via con l’inizio del nuovo anno pastorale. Si riparte “dall’ascolto della Parola e dalla riflessione comunitaria in chiave pastorale”, annuncia il vicario generale dell’arcidiocesi reggina, mons. Pasqualino Catanese. Nella lettera inviata a tutta la comunità diocesana, il vicario generale indica i primi due “appuntamenti importanti” che sanciranno, nei fatti, la ripresa del cammino sinodale per la diocesi di Reggio Calabria-Bova secondo le indicazioni del Papa e dell’arcivescovo metropolita, mons. Fortunato Morrone.

I due momenti, rende noto nella sua lettera mons. Catanese, saranno ospitati presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Divin Soccorso lunedì 5 settembre e martedì 6 settembre. Ad aprire la due giorni, lunedì alle 17, la Lectio divina sull’incontro di Betania (Luca 10, 38-42), guidata dalla biblista Rosalba Manes. Il giorno dopo, il 6 settembre, sempre alle 17, mons. Claudio Maniago, arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, animerà la riflessione teologico-pastorale sul cammino sinodale. A questi due momenti, che sanciranno l’inizio dell’anno pastorale e della seconda fase del cammino sinodale della diocesi reggina, sono invitati a prender parte, oltre a tutti i sacerdoti, anche i diaconi, i religiosi e le religiose, i membri del Consiglio pastorale e presbiterale, i direttori degli Uffici di Curia con le loro équipe, i membri della Consulta delle aggregazioni laicali, un rappresentante per parrocchia e i membri dell’équipe sinodale.