Ucraina: esposizione alle radiazioni. Ue dona cinque milioni e mezzo di compresse di idouro di potassio al governo ucraino

Cinque milioni e mezzo di compresse di ioduro di potassio per proteggere gli ucraini dalla potenziale esposizione alle radiazioni: questo il dono che l’Ue fa all’Ucraina, dopo la richiesta avanzata il 26 agosto dal governo ucraino di aiutare ad aumentare il livello di protezione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il Centro europeo di coordinamento della risposta ha raccolto le compresse tramite il meccanismo di protezione civile dell’Ue (cinque milioni provengono dalle riserve di emergenza di rescEu e 500.000 dall’Austria). Il valore del dono ammonta a oltre 500mila euro. Le compresse serviranno ad evitare che lo iodio radioattivo inalato o ingerito venga assorbito dalla tiroide. Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha chiesto che “tutte le azioni militari intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia cessino immediatamente”. “Nessuna centrale nucleare dovrebbe mai essere utilizzata come teatro di guerra. È inaccettabile che le vite dei civili siano messe in pericolo”, ha dichiarato. E ha garantito: “continueremo a essere vigili e pronti ad agire, per salvare vite umane”.