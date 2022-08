Femminicidi: Fondazione Onda lancia un’indagine sul ruolo dell’informazione per contrastare il fenomeno

“Sono sempre più numerose le campagne sul tema della violenza sulle donne per sensibilizzare l’opinione pubblica e per accrescere la consapevolezza rispetto a questo importante fenomeno, al fine di promuovere una corretta cultura della relazione uomo-donna. Ma sono davvero efficaci? Quali sono gli strumenti più adatti per comunicare un tema così delicato?”. A porre l’interrogativo è la

Fondazione Onda che ha deciso di condurre un’indagine sul ruolo dell’informazione rispetto al tema della violenza sulle donne per comprendere l’efficacia di queste iniziative e poterne fare un’analisi. Qui il questionario, la cui compilazione richiede solo qualche minuto.

I dati raccolti dall’indagine verranno presentati in occasione di un evento dedicato al tema della violenza, che si terrà il prossimo 24 novembre, con l’obiettivo di fare il punto su questa importante problematica.

Fondazione Onda è da anni impegnata al fianco delle donne, forte anche del riconoscimento ottenuto dalla Presidenza della Repubblica, con la campagna social “La violenza ha molti volti. Nessuna maschera per combatterla”, unitamente al coinvolgimento degli ospedali con i Bollini rosa, organizzando settimane di servizi gratuiti offerti alle donne vittime di violenza. Azioni a testimonianza del contributo che Onda cerca di offrire per sensibilizzare le istituzioni, le donne, gli uomini, i media e la società civile al fine di fermare questo terribile fenomeno.