Elezioni: Ac Trani, pubblicato un documento per “sollecitare e sensibilizzare al voto”

Un comunicato, a firma del presidente diocesano dell’’Azione cattolica di Trani, Francesco Mastrogiacomo, dal titolo “E’ il momento della partecipazione e della responsabilità”. È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito dell’arcidiocesi. “Un documento – dichiara – predisposto per sollecitare e sensibilizzare al voto in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Il comunicato, oltre portare l’attenzione a questo momento importante per quanto determinerà in futuro, implicitamente testimonia la posizione dell’Azione cattolica diocesana. In seguito come deciso in presidenza avvieremo una campagna social sui nostri gruppi e siti di attenzione al voto, con frasi di testimoni e personalità, vignette e quant’altro ritenuto utile”.

Nel testo del documento si legge: “Non possiamo fare come gli struzzi o gli immaturi che alle difficoltà, scappano o si girano dall’altra parte. Nonostante la difficoltà nel dover decidere, tutti siamo chiamati a farci carico del futuro, della difficoltà dei giovani, delle giovani famiglie, degli anziani La generale situazione d’incertezza richiede la responsabilità di tutti, una partecipazione popolare, auspicando una forte presa di coscienza”. L’auspicio dell’Ac di Trani è quello di “una campagna elettorale guidata dal buon senso”. “È quanto chiediamo ai partiti. La legge elettorale, da tutti ritenuta da riformulare, non ci permette di votare i candidati, impegnandoli direttamente con il proprio elettorato, espressione della sovranità popolare”.