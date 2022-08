Giovanni Paolo I: Fondazione e Musal, con “Una musica per Papa Luciani beato” anche le sette note omaggiano il Pontefice

Con l’iniziativa “Una musica per Papa Luciani beato” anche la musica italiana celebra Papa Giovanni Paolo I e la sua beatificazione: la Fondazione Papa Luciani onlus e il Musal – Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo (Belluno) hanno chiesto al mondo delle sette note di donare al prossimo beato Albino Luciani una loro composizione. Per chi volesse partecipare all’iniziativa c’è tempo fino al 9 ottobre per donare al Musal i propri brani: basta inviare la canzone e/o il video all’indirizzo info@fondazionepapaluciani.com. Tutti i partecipanti riceveranno in regalo la tessera Amici del Museo valida per tutto il 2022 e il 2023.

Sul canale YouTube del Museo intanto sono stati pubblicati i video dei primi artisti che hanno aderito all’iniziativa: si tratta del maestro Emanuele Sartoris con “Divina Humilitas”; suor Cristiana Scandura con “Il sorriso di Dio; Daniela Donatone con “L’anello del pescatore” e Beppe Bianco con “Trentatrè”.

Sul sito del Museo, nella sezione News sono disponibili le interviste degli artisti, i loro pensieri per Papa Luciani e le emozioni che hanno voluto tramettere con questo omaggio artistico.