Tv2000: lunedì 15 agosto un documentario sull’opera delle suore di Calcutta

“Esplosione di un canto” è il titolo del documentario di Lia Beltrami, in onda su Tv2000 lunedì 15 agosto ore 18.30, sull’opera delle suore di Calcutta e il riscatto di tre giovani donne dei bassifondi della città indiana.

Nei bassifondi di Calcutta, tre ragazze riescono a riscattarsi inseguendo i loro sogni sui versi di Tagore: “Quando il cuore è duro e inaridito, vieni su di me con una pioggia di misericordia. Quando la grazia è persa dalla vita, vieni con uno scoppio di canto. Vieni da me, mio signore del silenzio, con la tua pace e il tuo riposo”. Una Calcutta che percorre i passi di Gandhi, respira l’amore di Madre Teresa. È proprio qui che sono nate Bharati, Rahima e Sumita: sotto un ponte, lungo la stazione dei treni, nella zona a luci rosse. Le loro storie si intrecciano nella casa delle Suore della Provvidenza, dove i sogni diventano realtà. Rahima è diventata una hostess di volo. Sumita ha lasciato il marito violento. Purtroppo Bharati è venuta a mancare prima che il montaggio del film fosse terminato, lasciando un figlio.