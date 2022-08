Piero Angela: la Polizia di Stato ricorda il suo impegno

(foto Polizia di Stato)

“Il mio mestiere consiste nel mettere milioni di bottiglie nell’oceano con dei bigliettini dentro. Per molti saranno solo occasioni per interessarsi ad alcuni argomenti, per altri significheranno l’accensione di una lampadina”. Sono queste le parole con le quali la Polizia di Stato ricorda Piero Angela nel giorno della sua morte, citando la risposta alla domanda se dopo cinquant’anni di divulgazione scientifica in televisione si sentisse un po’ il professore di scienze degli italiani, fattagli nel 2004 dalla redazione di Poliziamoderna, alla quale raccontava il suo lungo impegno sul piccolo schermo riportato nell’articolo dal titolo “Mezzo secolo di scienza in tv”. Piero Angela è stato anche protagonista del calendario della Polizia di Stato del 2012 e nel 2019 Polizia moderna ha pubblicato un suo articolo dal titolo “Tecnologia ed esperienza” che con il suo stile ripercorre l’importanza della ricerca e dell’innovazione.