Diocesi: Bolzano-Bressanone, morto ad 88 anni don Othmar Auer, sacerdote di Lana da 45 anni in Baviera

(foto diocesi Bolzano-Bressanone)

È morto lunedì scorso in Germania vicino a Norimberga, all’età di 88 anni, don Othmar Auer, sacerdote della diocesi di Bolzano-Bressanone che, da oltre 40 anni, svolgeva il suo servizio pastorale in Baviera. Il funerale si svolgerà giovedì 18 agosto alle ore 10 a Oberau, parrocchia in cui don Auer desiderava essere sepolto. Don Othmar Auer era nato il 24 giugno 1934 a Lana. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1960 a Bressanone, dal 1960 al 1969 è stato cooperatore in varie parrocchie altoatesine: a San Giovanni in Valle Aurina, Trens, Pieve di Livinallongo, Parcines e Marlengo. Dal 1969 al 1977 è stato curato in val Passiria. Nel 1977 ha ricevuto l’incarico di parroco a Oberau presso Garmisch nell’arcidiocesi tedesca di Monaco-Frisinga, diventando sacerdote diocesano residente fuori diocesi. Dopo 32 anni di servizio in Germania, nel 2009 don Auer è stato esonerato dall’incarico di parroco per raggiunti limiti di età.