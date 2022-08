Rai Tre: “Sulla via di Damasco, domani una puntata dedicata all’Assunta tra fede e arte

Il 15 agosto si celebra l’Assunzione della Vergine al Cielo. Alla vigilia di questa festività, “Sulla via di Damasco” offre una puntata per riflettere sul dogma che ha ispirato una straordinaria iconografia riguardante la dormizione, il transito e l’ascesa corporea della Vergine. Domani, domenica 14 agosto, alle 8.30, su Rai Tre, Eva Crosetta parlerà con don Walter Insero, direttore dell’Ufficio delle comunicazioni sociali del Vicariato di Roma e rettore della chiesa degli Artisti, di questa verità di fede che ha radici antiche e che rappresenta per la cristianità una festa di speranza.

Ha radici antiche (risalenti al IV sec.) anche il santuario mariano di Oropa, un complesso monumentale incastonato in uno scenario incontaminato, a pochi passi da Biella. Nel corso della puntata, la visita di questo speciale luogo di fede e di devozione, in compagnia del rettore del santuario, don Michele Berchi, e delle voci di fedeli, volontari e pellegrini. Subito dopo, tappa al santuario di Collemaggio, a L’Aquila. Qui, fra gli affreschi sopravvissuti al terremoto, ve n’è uno che attiene proprio alla dedicazione della chiesa a Maria Assunta: a commentarne i tesori d’arte e di fede sarà don Carmelo Pagano Le Rose. Infine, come Maria possa illuminare anche il nostro presente, con la speranza di un’altra estate, lo dirà il card. Angelo Comastri, in chiusura di puntata: “L’Assunzione ci ricorda che la morte apre la porta all’abbraccio di Dio. Grazie Maria, perché ci dai un grosso rifornimento di speranza, soprattutto necessaria in questo momento”.