Ferragosto: Coldiretti/Ixè, il 50% degli italiani in viaggio per il 15 agosto, la maggioranza di loro a casa di amici e parenti

Un italiano su due ha deciso di trascorrere Ferragosto fuori casa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita magari con il tradizionale picnic, nonostante la preoccupazione per il maltempo. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del fine settimana del 13-14 agosto, da bollino nero sulle strade italiane per le molte partenze previste, alle quali non si uniranno quelli che lo trascorreranno a casa (24%) e quelli che considerano il 15 agosto un giorno qualsiasi (25%). Sono 22 milioni gli italiani che hanno scelto di concentrare le ferie nel mese di agosto e si registra una netta preferenza sulle mete nazionali, anche se una quota del 23% di italiani, quasi 1 su 4 tra coloro che viaggiano, ha deciso di trascorrere una vacanza all’estero. Le località di mare si confermano in testa alla classifica delle mete preferite, ma campagna e parchi naturali contendono alla montagna il secondo e recuperano terreno anche le città d’arte, prese d’assalto soprattutto dagli stranieri. Il 70%% degli italiani in vacanza dichiara di visitare i piccoli borghi, magari anche solo con una gita in giornata, mentre la maggioranza degli italiani in viaggio, riferisce Coldiretti, ha scelto di alloggiare nelle case di proprietà di parenti e amici, o negli appartamenti in affitto. Sono in ripresa gli alberghi che si piazzano davanti ai bed and breakfast, anche se molto richiesti sono i 25mila agriturismi presenti in Italia, secondo Terranostra e Campagna Amica, le persone sono spinte dalla ricerca di un turismo più sostenibile che ha portato le strutture ad incrementare l’offerta.