Piero Angela: Carrozza (Cnr), “merito suo se la comunità scientifica italiana oggi più vicina ai bisogni delle persone”

(Foto: ANSA/SIR)

“Piero Angela con il suo lavoro ha comunicato agli italiani l’importanza dell’alfabetizzazione scientifica per una compiuta, consapevole, moderna democrazia, da decenni prima che la pandemia, la crisi climatica e la transizione digitale ce lo rendessero evidente. E con il suo esempio ci ha fatto capire come una buona divulgazione debba essere non soltanto chiara, ma anche piacevole, convincente, efficace”. Lo dichiara, in un messaggio di cordoglio per la morte del giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela, la presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza. “È un messaggio che resterà fondamentale non soltanto per i molti giornalisti e comunicatori scientifici che seguono le sue orme, ma anche per noi ricercatori. È soprattutto merito suo se la comunità scientifica nel nostro Paese ha abbandonato la tentazione della torre d’avorio ed è oggi più vicina ai bisogni delle persone”, aggiunge Carrozza.