Diocesi: Caritas Andria, concluso il progetto per il contrasto alla povertà educativa, proseguono le attività per i ragazzi verso la scuola

(foto Caritas Andria)

È terminato ieri, 12 agosto, il progetto della Caritas di Andria “(R)Estate Insieme”, per contrastare la povertà educativa, ideato ed attuato a partire dall’estate 2020 come risposta al lockdown causato dalla pandemia di Covid-19. Le attività si sono svolte nella sede dell’Unitalsi, sviluppandosi in 4 turni di 10 giorni ciascuno, coinvolgendo dalle ore 9 alle ore 17 ogni giorno, circa 100 ragazzi e 28 animatori provenienti dal Servizio civile e dall’Anno di volontariato sociale. Il progetto si rivolge a ragazzi dalla IV elementare sino alla III media, per permettere loro di vivere il periodo estivo in maniera attiva, piena e in comunità. Il progetto si basa su una serie di laboratori, come quello di fotografia, di pittura e di danza, del pane e del cioccolato, del riciclo con la costruzione di strumenti musicali tenuti da persone qualificate, portati avanti assieme allo studio di materie come italiano e matematica ed il gioco. Inoltre sono state previste due uscite, una per fare visita ad una fattoria didattica, ed una in piscina. Le attività della Caritas di Andria in favore dei minori non si fermano al termine di questo progetto, infatti sono già pronti 15 buoni da 100 euro per l’acquisto di libri per ragazzi iscritti alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre ogni giorno dal 16 al 27 agosto, dalle ore 16,30 alle ore 20,30, i ragazzi dalla IV elementare alla III media vengono aiutati a svolgere i compiti dell’estate; dal 29 agosto al 10 settembre, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, vengono preparati i ragazzi che si preparano al cambio di ordine scolastico; dal 1 settembre riprende il corso di italiano per ragazzi e adulti provenienti dall’Ucraina; l’11 settembre la visita di istruzione e percorso naturalistico. Tutte le informazioni: info@caritasandria.it; 0883.884824 (risponde al telefono dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19); canali social: Caritas diocesana di Andria (facebook) e Caritas_di_Andria (Instagram).