“Grazie Piero Angela”. Inizia così il post di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, la Fnomceo, in un tweet, per ricordare Piero Angela, scomparso oggi. “Va via il paladino della scienza, lasciandoci una grande eredità: la fiducia in una umanità capace di affrontare le sfide del futuro, perché in grado di garantire il benessere a tutti gli uomini, senza distinzione alcuna”, aggiunge.