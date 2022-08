Assunta: Reggio Emilia-Guastalla, lunedì mons. Morandi presiede celebrazione in cattedrale alle 11, in concomitanza sospese messe nel centro storico

(Foto: diocesi di Reggio Emilia-Guastalla)

Lunedì 15 agosto sarà celebrata con particolare solennità in cattedrale a Reggio Emilia la festa di Santa Maria Assunta, a cui è intitolato il duomo: l’arcivescovo-vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Giacomo Morandi, presiederà alle 11 la solenne concelebrazione.

“Nell’abside della chiesa, entro una preziosa cornice lignea, è collocata la grande pala raffigurante la Vergine Assunta nella parte superiore e in basso gli apostoli; il dipinto fu eseguito dal pittore marchigiano Federico Zuccari – che la firmò – alla fine del sec. XVI per l’abside della chiesa di San Domenico di Correggio, su commissione del correggese cardinale domenicano Girolamo Bernieri, che già aveva affidato all’artista marchigiano l’esecuzione degli affreschi nella cappella di San Giacinto nella basilica di Santa Sabina a Roma, inaugurata in occasione del giubileo del 1600. Il cardinale è rappresentato nella parte inferiore sinistra della tela, che incontrò l’attenzione, assai ‘interessata’, del rapace duca di Modena che nel sec. XVIII la requisì per la propria collezione dove rimase sino alla fine del secolo, quando il duca Ercole III lo cedette alla cattedrale reggiana, dalla quale aveva fatto asportare la ‘Madonna di San Luca’ di Annibale Carracci, sciaguratamente prelevata poi dagli agenti di Napoleone ‘Liberatore’ ed ora esposta al Louvre”, ricorda una nota della diocesi.

In concomitanza con la celebrazione eucaristica in cattedrale saranno sospese le sante messe nelle chiese parrocchiali del centro storico.

Di ben 28 parrocchie della diocesi, l’Assunta è titolare: cattedrale di Reggio, Àncora di Sassuolo, Arceto, Bibbiano, Casola Querciola, Castellarano, Castello Querciola, Castelnovo ne’ Monti, Castelvecchio di Prignano, Debbia, Visignolo, Dinazzano, Fabbrico, Felina, Gombio, Minozzo, Miscoso, Nigone, Succiso, Pianzo, Poiago, Pontone, Puianello, Quara, Reggiolo, Sesso, Toano, Ventoso.