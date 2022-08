Assunta: diocesi Rossano-Cariati, domani e lunedì torna la processione della Achiropita per le vie del centro storico

Dopo due anni dalla pandemia torna nella diocesi di Rossano-Cariati in processione per le vie del centro storico l’effige della Achiropita nella solennità di Maria SS. Assunta in cielo. Come da tradizione, la processione sarà divisa in due giorni così da poter visitare tutti i quartieri del centro storico di Rossano, mentre la messa pontificale, celebrata per due anni in piazza Steri, torna nella sua sede naturale della cattedrale. Domenica 14 agosto ci saranno due messe alle 6 e alle 8. Alle 11 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale, don Pino Straface. Alle 18,30 si terranno la messa e la processione per la zona alta della città.

Lunedì 15 agosto, dopo le messe delle ore 6,30 e 8, alle 10,30 si svolgerà la messa pontificale presieduta dall’arcivescovo Maurizio Aloise con l’offerta dell’olio e l’accensione della lampada votiva da parte del sindaco. Alle 18,30 la messa e la processione per le vie del centro storico.