Diocesi: Grosseto, domenica serata dedicata a Bach. Il maestro Venturini protagonista del terzo appuntamento della rassegna “Tutta la musica dell’organo”

Domenica 14 agosto nella cattedrale di Grosseto, al termine della messa delle 21,15, terzo appuntamento della rassegna 2022 di “Tutta la musica dell’organo”, promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale culturale in collaborazione con l’Ufficio liturgico e che vede esibirsi all’organo Mascioni maestri rinomati in Italia e all’estero.

In questo terzo concerto sarà la volta del maestro Matteo Venturini, che offrirà un’intera serata dedicata a Bach. 41 anni, oltre che organista della cattedrale di San Miniato, Venturini è titolare della cattedra di organo al conservatorio di musica “A. Pedrollo” di Vicenza e docente ospite presso l’Accademia “Organistas de México” di Città del Messico. Ha conseguito cinque diplomi studiando presso i conservatori di Firenze e Perugia, l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma e la Musikhochschule di Friburgo. È vincitore di otto concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione organistica, ha inciso una ventina di cd, svolge attività concertistica in Europa ed America ed è direttore artistico dell’Associazione “Amici dell’Organo della Pace” di Sant’Anna di Stazzema.