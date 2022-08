Diocesi: Mantova, gli appuntamenti per la festa dell’Assunta nel santuario delle Grazie di Curtatone

In occasione della solennità dell’Assunta, il santuario delle Grazie di Curtatone, nella diocesi di Mantova, ha organizzato diverse celebrazioni, momenti di preghiera e meditazione. Oggi una messa è stata celebrata alle ore 8 e una seconda ci sarà alle ore 18, mentre, alle ore 21, è in programma un concerto di musica sacra con l’orchestra del Teatro Verdi di Buscoldo. Domani le messe alle ore 8, 9,30, 11 e 18; alle ore 18,45 la recita dei primi vespri della solennità dell’Assunta; alle ore 19,30 sul sagrato del santuario la benedizione dei gessetti e dei madonnari che parteciperanno al 48° Incontro nazionale dei madonnari; alle ore 21 recita del rosario per la pace nel mondo, in particolare in Ucraina, presieduta da mons. Marco Busca, vescovo di Mantova. Il 15 agosto le messe saranno alle ore 6,30, 8, 9,30 (presieduta da mons. Marco Busca), 11, 18 e 19. Assieme all’incontro nazionale dei madonnari, torna dopo 2 anni di blocco a causa della pandemia di Covid19, dal 13 al 16 agosto la Fiera delle Grazie.