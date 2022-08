Diocesi: Biella, il 15 agosto al santuario di Oropa celebrazione dell’Assunta

Sono iniziati già dal 30 luglio nel santuario di Oropa, con la Madonna incoronata e portata in processione nella basilica superiore, gli appuntamenti in preparazione al 15 agosto, quando si celebra la solennità liturgica dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Questa sera alle ore 21 nella sala convegni del santuario, è prevista la proiezione del film “Il Manto della Misericordia “ di Manuele Cecconello, che documenta l’opera di confezione del manto della Misericordia, realizzato con circa 15mila pezzi di stoffa donati dai fedeli per l’incoronazione. Il 14 agosto alle ore 21 ci saranno i “Canti a Maria” nella Basilica antica. Il 15 agosto, festa dell’Assunta, messa delle ore 10,30 con rito della benedizione delle rose, ed alle ore 21 fiaccolata. Nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì, sono in programma visite guidate al Sacro monte, al Museo dei tesori, agli appartamenti reali dei Savoia ed alla cupola della basilica superiore. Il 15 agosto le messe si celebreranno nella basilica superiore (ore 10,30-12.00-16,30), basilica antica (ore 7,30-9-18,15).