Diocesi: Lecce, festa patronale in onore dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato e chiusura Giubileo Oronziano

(foto diocesi di Lecce)

Il 26 agosto è prevista a Lecce la festa patronale in onore dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato, che quest’anno coincide con la chiusura del Giubileo Oronziano, aperto il 26 agosto 2021 per i 2000 anni dalla nascita di Oronzo, primo vescovo e martire di Lecce. Il programma delle celebrazioni prevede per lunedì 15 agosto il solenne inizio dei riti dell’”undena” in preparazione alla memoria liturgica: 11 giornate di ascolto della Parola di Dio, di preghiera e di celebrazioni eucaristiche che ricordano gli 11 giorni trascorsi, secondo gli agiografi, da Sant’Oronzo nella prigione cittadina, prima di essere decapitato dai soldati romani del preside Antonino. Ogni sera, fino al 25 agosto, in cattedrale messa alle ore 19 con la predicazione. Sabato 20 agosto alle ore 19 in cattedrale, la solenne intronizzazione della statua argentea del patrono appena restaurata. Il 24 agosto alle ore 19, la preghiera comunitaria in piazza Duomo seguita dalla processione per le vie della città con i simulacri dei santi, ed al termine il messaggio dell’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, alla città. Il 25 agosto alle ore 10 nel santuario di Sant’Oronzo fuori le mura, mons. Seccia presiederà la messa al termine della quale ci sarà la chiusura della Porta Santa, ed alle ore 19 in cattedrale il presule celebrerà la messa durante la quale i sindaci della vicaria di Vernole offriranno l’olio che alimenta per tutto l’anno la lampada votiva all’altare del Santo. Venerdì 26 agosto alle ore 19 in piazza Duomo il solenne pontificale con il rito di chiusura della Porta Santa della cattedrale, presieduto da mons. Zalimir Puljic, arcivescovo di Zara. Il 27 agosto in cattedrale alle ore 19 la messa di ringraziamento. Assieme al programma religioso, la diocesi di Lecce assieme ad ArtWork, ha organizzato degli appuntamenti culturali come il concerto per organo e fagotto del 18 agosto alle ore 20,30 in cattedrale, la presentazione di “Lecce Sacra” il 22 agosto alle ore 19,30 nel chiostro dell’antico seminario, dove si svolgerà anche l’inaugurazione della mostra fotografica “Pietra Preziosa” di Bruno Barillari il 23 agosto alle ore 19,30. Inoltre il 25 agosto alle ore 20,30 nel chiostro la rappresentazione dal titolo: “Il creato parla e il potere si racconta”, un reading teatrale sui temi dell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’, il 26 agosto in piazza Duomo l’annullo filatelico a cura di Poste Italiane per la chiusura del Giubileo Oronziano e, dalle ore 21 alle 24 nel chiostro del seminario, il video mapping realizzato da ArtWork e vincitore del bando Co-operarte della Cei.