Diocesi: Teramo, domani riapre al culto la chiesa di San Rocco a Guardia Vomano danneggiata dal terremoto del 2016

(foto diocesi di Teramo-Atri)

Dopo 6 anni di chiusura per i danni causati dal terremoto del Centro Italia del 2016, domani, domenica 14 agosto, riapre al culto la chiesa parrocchiale di San Rocco a Guardia Vomano, con la messa delle ore 11,30 presieduta da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. “La riapertura di una chiesa è sempre un momento importante per la vita di una comunità, segno di ripartenza e di un rinnovato impegno di evangelizzazione”, le parole di mons. Leuzzi nel comunicato della diocesi, dove si spiega come la data di riapertura segni il momento culminante dei festeggiamenti in onore di San Rocco, santo patrono della frazione di Notaresco. I festeggiamenti sono in corso da ieri e dureranno fino al 16 agosto, con un programma che prevede una parte civile, con intrattenimento e gastronomia, ed una religiosa con le messe del 15 agosto, alle ore 10 in Pianura di Notaresco e alle ore 11,30 in San Rocco, e del 16 agosto tutte a San Rocco, alle ore 11,30 ed alle ore 19 con al termine di quest’ultima la processione per le vie della contrada ed i fuochi d’artificio.