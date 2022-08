Diocesi: Albano, a Torvaianica dal 14 al 17 agosto la festa in onore di Maria Assunta in cielo con 4 giorni di processioni

(foto parrocchia Beata Vergine Immacolata)

Dal 14 al 17 agosto a Torvaianica, nella diocesi di Albano, si svolgerà la festa di Maria Assunta in cielo, organizzata dalla parrocchia Beata Vergine Immacolata, con il patrocinio del comune di Pomezia. Il programma prevede per domenica 14 agosto la messa alle ore 19, presieduta dal parroco don Andrea Conocchia, ed a seguire la processione per i quartieri di Torvaianica, con la statua della Beata Vergine Immacolata. Il 15 agosto, dopo la messa delle ore 19, si svolgerà la processione a mare, mentre il giorno seguente la processione ripartirà dopo la recita del Rosario meditato delle ore 19,15. Il 17 agosto, al termine della messa delle ore 19, la statua della Madonna verrà riportata in processione nella chiesa centrale, con la benedizione sul sagrato che segnerà la fine dei festeggiamenti. Nel salone parrocchiale “Cardinal Pizzardo”, sarà allestita l’undicesima edizione della mostra fotografica “Le origini di Torvaianica” di Piero Lazzeri, aperta al pubblico dalle ore 19 alle ore 24, per tutta la durata della festa.