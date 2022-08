Assunta: diocesi Urbino, la celebrazioni con il vescovo Tani e la processione dei “Quadri Viventi”

Lunedì 15 agosto, alle 18, in occasione della festa dell’Assunzione di Maria Santissima, nella parrocchia di Santa Maria Assunta di Canavaccio (Urbino) verrà celebrata la messa e a seguire la processione con la venerata immagine della Madonna per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale.

Il vescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Giovanni Tani, celebrerà la messa alle 20.15 nella parrocchia di San Michele arcangelo di Lamoli e Sompiano, sempre in occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Seguirà la processione dei “Quadri viventi” per le vie del paese.