Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, stasera pellegrinaggio notturno sulla Via Francigena e il 15 agosto “risalita” della Madonna del Popolo

Dopo la solenne celebrazione del 2 luglio nel quarto centenario del voto alla Madonna del Popolo, nella diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, si concludono stasera i festeggiamenti con il pellegrinaggio notturno sulla Via Francigena.

Si comincia alle ore 18 quando presso la chiesa di san Sebastiano a Massa verrà accolta l’immagine della Madonna del Popolo in arrivo da Pontremoli, grazie ad un automezzo messo a disposizione dei Vigili del Fuoco. Sarà il vescovo Mario Vaccari ad accogliere la statua, che dopo una breve processione presiederà la messa, alle ore 19, nella cattedrale di Massa, al termine della quale ci sarà l’atto di consacrazione della diocesi alla Madonna del Popolo. Successivamente dalle ore 21 ci sarà il pellegrinaggio notturno della immagine che seguirà indicativamente questa scansione oraria: alle ore 21.15 piazza Bad Kissingen a Marina di Massa, alle ore 21.45 Avenza, chiesa di san Pietro, alle ore 22.15 Molicciara, chiesa del S. Cuore, alle ore 22.45 Caniparola, chiesa di Sant’Antonio, alle ore 23.15 Sarzana, cattedrale, alle ore 23.45 Ponte di Albiano Caprigliola, alle ore 00.25 Aulla piazza Abbazia, alle ore 00.45 Villafranca, chiesa di san Francesco, alle ore 1.15 Filattiera, Pieve di Sorano, alle ore 1.45 rientro nella concattedrale di Pontremoli e celebrazione della messa.

Nella solennità dell’Assunzione del 15 agosto, infine, la statua della Madonna del Popolo “risalirà” nella nicchia a conclusione dei festeggiamenti per i 400 anni del voto: infatti alle ore 21 nella concattedrale il vescovo presiederà i solenni vespri.